مطلوب لكبرى الشركات التجاريه بالسعوديه ( الرياض) :

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالمملكه العربيه السعوديه. مندوب مبيعات فى مجال المواد الغذائيه أو مياه الشروط. السن لا يزيد عن ٣٥سنه قيادة سياره ديانا وجود رخصه للتواصل والاستفسار وواتساب 01068885929
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095589
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1,000 ريال