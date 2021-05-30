مطلوب لكبرى الشركات التجاريه بالسعوديه ( الرياض) :

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالمملكه العربيه السعوديه. مندوب مبيعات فى مجال المواد الغذائيه أو مياه الشروط. السن لا يزيد عن ٣٥سنه قيادة سياره ديانا وجود رخصه للتواصل والاستفسار وواتساب 01068885929
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجادة للتوظيف
التليفون: 01068885929

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العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/5/2021
رقم الإعلان: 2095589
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22/4/2021
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- في الجيزة مصر

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22/4/2021
صورة الاعلان: wanted to work from egypt - في الجيزة مصر

wanted to work from egypt

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

A leading company in retail (fashion) in UAE is seeking to hire new candidates for its new store in .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

21/4/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات خرسانة جاهزة بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مندوب مبيعات خرسانة جاهزة بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مندوب مبيعات خرسانة جاهزة بالسعودية خبرة من 5 : 7 سنوات فى نفس المجال السن من 30 : 35 سنة يح.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,000 ريال

20/4/2021
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