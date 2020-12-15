مطلوب لكبرى اصحاب المطاعم ف السعوديه ( الرياض ) : سائق خاص لصاحب المطعم بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 25 سنه . رخصه قياده ( مهنيه أو خاصه ) . حاصل على مؤهل متوسط على الأقل . يوفر صاحب المطعم الراتب الأساسى والسكن والاقامه والتأمين الطبى والأكل والشرب ( اقامه كامله ) . سيتم عمل المقابله الشخصيه فى خلال يومين برجاء سرعه ارسال البيانات الشخصيه على الواتس فقط 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف بالخارج – الدقى