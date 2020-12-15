(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى اصحاب المطاعم ف السعوديه ( الرياض ) : سائق خاص لصاحب المطعم بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 25 سنه . رخصه قياده ( مهنيه أو خاصه ) . حاصل على مؤهل متوسط على الأقل . يوفر صاحب المطعم الراتب الأساسى والسكن والاقامه والتأمين الطبى والأكل والشرب ( اقامه كامله ) . سيتم عمل المقابله الشخصيه فى خلال يومين برجاء سرعه ارسال البيانات الشخصيه على الواتس فقط 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف بالخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي -مترو الدقي-الدور9- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076399
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30 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,500 ريال