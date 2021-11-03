(فرصة عمل)
|مطلوب لقطر معلمين المنيوم عدد 2 معلم حداد لحام عدد 1 خبرة 8 سنوات على الاقل 8 ساعات عمل و ساعة راحة في اليوم وجود اوڤر تايم الراتب 1800 ريال قطري كبداية التاشيرات جاهزة : مطلوب لقطر خباز حلواني فرنسي عنده خلفية ودراية بسيطة على بعض الحلويات الشرقية الراتب مابين 2500 و 3500 ريال قطري التأشيرة جاهزة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|master contact company
|التليفون:
|0645823886
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|العنوان:
|hay hassani casablanca- hay hassani
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,111 درهم
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117214
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