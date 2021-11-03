مطلوب لقطر معلمين المنيوم عدد 2 معلم حداد لحام عدد 1 خبرة 8 سنوات على الاقل 8 ساعات عمل و ساعة راحة في اليوم وجود اوڤر تايم الراتب 1800 ريال قطري كبداية التاشيرات جاهزة : مطلوب لقطر خباز حلواني فرنسي عنده خلفية ودراية بسيطة على بعض الحلويات الشرقية الراتب مابين 2500 و 3500 ريال قطري التأشيرة جاهزة