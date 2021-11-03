مطلوب لقطر

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

المغرب (الدار البيضاء الكبرى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب لقطر - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

إضغط على الصورة لتكبيرها

مطلوب لقطر معلمين المنيوم عدد 2 معلم حداد لحام عدد 1 خبرة 8 سنوات على الاقل 8 ساعات عمل و ساعة راحة في اليوم وجود اوڤر تايم الراتب 1800 ريال قطري كبداية التاشيرات جاهزة : مطلوب لقطر خباز حلواني فرنسي عنده خلفية ودراية بسيطة على بعض الحلويات الشرقية الراتب مابين 2500 و 3500 ريال قطري التأشيرة جاهزة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: master contact company
التليفون: 0645823886

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: hay hassani casablanca- hay hassani
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,111 درهم
تاريخ الإعلان: 29/12/2021
رقم الإعلان: 2117214
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: صباغ - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

اتصل

3/11/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager