مطلوب لشركه قابضة للمقاولات وتصنيع الاثاث

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لشركه قابضة للمقاولات وتصنيع الاثاث لفروعها بمصر والسعودية فنين تركيب وصيانه التبريد والتكييف - فنين حدادة و خراطة فنين نجاره مسلح لحام -حدادة و خراطة- سباكين فنين نجاره اثاث فنين تركيب / تصنيع الوميتال فنين مبانى دهانين وناقشين صيانة وتركيب مصاعد صيانة عامة / صيانة مبانى منجد و استرجى -سروجى سيارات يفضل من يجد لدية خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه على الميل التالى hr.cv.job2020@gmail.com وسيتم التواصل بالمرشحين المناسبين والمطابقين للشروط مع ضرورى كتابه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: joob
التليفون: 01151020771

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العنوان: المعادى- المعادى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 14/5/2020
رقم الإعلان: 2059492
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