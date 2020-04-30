(فرصة عمل)
|مطلوب لشركه قابضة للمقاولات وتصنيع الاثاث لفروعها بمصر والسعودية فنين تركيب وصيانه التبريد والتكييف - فنين حدادة و خراطة فنين نجاره مسلح لحام -حدادة و خراطة- سباكين فنين نجاره اثاث فنين تركيب / تصنيع الوميتال فنين مبانى دهانين وناقشين صيانة وتركيب مصاعد صيانة عامة / صيانة مبانى منجد و استرجى -سروجى سيارات يفضل من يجد لدية خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه على الميل التالى hr.cv.job2020@gmail.com وسيتم التواصل بالمرشحين المناسبين والمطابقين للشروط مع ضرورى كتابه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|joob
|التليفون:
|01151020771
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|العنوان:
|المعادى- المعادى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|14/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059492
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