مطلوب لشركه قابضة للمقاولات وتصنيع الاثاث لفروعها بمصر والسعودية فنين تركيب وصيانه التبريد والتكييف - فنين حدادة و خراطة فنين نجاره مسلح لحام -حدادة و خراطة- سباكين فنين نجاره اثاث فنين تركيب / تصنيع الوميتال فنين مبانى دهانين وناقشين صيانة وتركيب مصاعد صيانة عامة / صيانة مبانى منجد و استرجى -سروجى سيارات يفضل من يجد لدية خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه على الميل التالى hr.cv.job2020@gmail.com وسيتم التواصل بالمرشحين المناسبين والمطابقين للشروط مع ضرورى كتابه