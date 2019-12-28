مطلوب لشركة مواد غذائية كبرى

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
محاسبين خبرة سنتين مناديب مبيعات بمراتب من 3500الى 5000 سائقين رخصه تانية بمراتب من 3000الى 4500 العمل فى فروع القاهرة والجيزة مطلوب لفرع الاسماعيلية مناديب مبيعات براتب من 3800الى 5300 سواقين رخصه وتانية بمراتب من 3000الى 4000 مطلوب لفرع المنصورة مناديب مبيعات بمراتب من 3500الى 4500 سواقين تانية بمراتب من 3500الى 4500 يوجد تامينات صحى واجتماعى وجميع المرتبات بداية تعيين قابله للزيادة للاستفسار :الاتصال من 10 ص الى 8 م 0224558502 – 01156432683 – 01229665815 – 01063542853
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: masr services
التليفون: -01063542853

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - حمامات القبه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/1/2020
رقم الإعلان: 2047848
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالسعودية محاسبين خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية محاسبين خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية محاسبين خبرة •خبرة من 5 الى 7 سنوات •يجيد العمل على البرامج المحاسبية •ي.
العنوان:

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28/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر بالسعودية - في القاهرة مصر

مطلوب للسفر بالسعودية

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محسابين مالية وادراه عامة بمرتبات مجزيه وتوفير سكن وانتقالات للتواصل نرجو ارسال السيره الذاتيه عبر ا.
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18/12/2019
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محاسبين خبرة سنتين

(فرصة عمل)

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مناديب مبيعات بمراتب من 3500الى 5000 سائقين رخصه تانية بمراتب من 3000الى 4500 العمل فى فروع القاهرة.
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16/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب محاسب للعمل في سوبر مركت بالسعودية - في القاهرة مصر

مطلوب محاسب للعمل في سوبر مركت بالسعودية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب محاسب مسلم خبره من سنتين الي 3 سنوات للعمل محاسب بسوبر ماركت بالقصيم يجيد مسك الدفاتر والحسابا.
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2,500 ريال

14/12/2019
صورة الاعلان: عاجل مطلوب فورا لمجموعه طبيه كبرى لفروع مستوصفتها بالرياض - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب فورا لمجموعه طبيه كبرى لفروع مستوصفتها بالرياض

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب فورا لمجموعه طبيه كبرى لفروع مستوصفتها بالرياض 1-محاسبين خبرة في مجال المستشفيات والمستو.
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12/12/2019
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبرى لفروع مستوصفتها بالرياض محاسبين-مراجعين ماليين - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبرى لفروع مستوصفتها بالرياض محاسبين-مراجعين ماليين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبرى لفروع مستوصفتها بالرياض محاسبين-مراجعين ماليين 1-محاسبين خبرة في مجال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

11/12/2019
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صورة الاعلان: مطلوب لشركة مواد غذائية كبرى - في القاهرة مصر

مطلوب لشركة مواد غذائية كبرى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

محاسبين خبرة سنتين مناديب مبيعات بمراتب من 3500الى 5000 سائقين رخصه تانية بمراتب من 3000الى 4500 .
العنوان:

القاهرة - مصر

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10/12/2019
صورة الاعلان: عاجل مطلوب فورا لمجموعه طبيه كبرى لفروع مستوصفتها بالرياض - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب فورا لمجموعه طبيه كبرى لفروع مستوصفتها بالرياض

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب فورا لمجموعه طبيه كبرى لفروع مستوصفتها بالرياض 1-محاسبين خبرة في مجال المستشفيات والمستو.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

9/12/2019
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبرى لفروع مستوصفتها بالرياض محاسبين-مراجعين ماليين - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبرى لفروع مستوصفتها بالرياض محاسبين-مراجعين ماليين

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبرى لفروع مستوصفتها بالرياض محاسبين-مراجعين ماليين 1-محاسبين خبرة في مجال .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب محاسب سكرتير خبره 3 سنوات - في القاهرة مصر

مطلوب محاسب سكرتير خبره 3 سنوات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة مطلوب للعمل سكرتير محاسب خبرة 3 سنوات للعمل لدى شركة عقارات راتب 25.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 ريال

8/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب محاسبين للكويت جميع التخصصات خبرات مختلفه راتب مجزى جدا وسكن / المدير - في القاهرة مصر

مطلوب محاسبين للكويت جميع التخصصات خبرات مختلفه راتب مجزى جدا وسكن / المدير

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب محاسبين للكويت جميع التخصصات خبرات مختلفه راتب مجزى جدا وسكن / المديرة التنفيذية 01201428309 .
العنوان:

القاهرة - مصر

500 دينار

5/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب محاسبين حديث التحرج وخبرات مختلفة للعمل بشركه كبرى بالتجمع الخامس رات - في القاهرة مصر

مطلوب محاسبين حديث التحرج وخبرات مختلفة للعمل بشركه كبرى بالتجمع الخامس رات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب محاسبين حديث التحرج وخبرات مختلفة للعمل بشركه كبرى بالتجمع الخامس راتب مجزى جدا وسكن واكل / ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

6,000 جنيه

5/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب سكرتير محاسب للعمل فى المملكة العربية السعودية - في القاهرة مصر

مطلوب سكرتير محاسب للعمل فى المملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب سكرتير محاسب خبرة 3 سنوات على الأقل بكالوريوس تجارة حسن المظهر ويتحمل ضغط العمل السن لا يذيد ع.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 ريال

3/12/2019
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمستوصف طبي راقي بجده اخصائيين تسويق الكتروني – محاسبين - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمستوصف طبي راقي بجده اخصائيين تسويق الكتروني – محاسبين

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمستوصف طبي راقي بجده اخصائيين تسويق الكتروني – محاسبين 1.اخصائين تسويق الكتروني ( خبره .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

2/12/2019
صورة الاعلان: موظف حسابات - في القاهرة مصر

موظف حسابات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظف الحسابات : راتب 2500 : 3000ج - المؤهل : بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة ( جامعة حكومية ) - مواقع : .
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

19/11/2019
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