مطلوب لشركة مواد غذائية كبرى

محاسبين خبرة سنتين مناديب مبيعات بمراتب من 3500الى 5000 سائقين رخصه تانية بمراتب من 3000الى 4500 العمل فى فروع القاهرة والجيزة مطلوب لفرع الاسماعيلية مناديب مبيعات براتب من 3800الى 5300 سواقين رخصه وتانية بمراتب من 3000الى 4000 مطلوب لفرع المنصورة مناديب مبيعات بمراتب من 3500الى 4500 سواقين تانية بمراتب من 3500الى 4500 يوجد تامينات صحى واجتماعى وجميع المرتبات بداية تعيين قابله للزيادة للاستفسار :الاتصال من 10 ص الى 8 م 0224558502 – 01156432683 – 01229665815 – 01063542853