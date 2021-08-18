مطلوب لشركة مقاولات في الامارات

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لشركة مقاولات في الامارات عدد 30 كهربائي منازل راتب 2000 درهم 8 ساعات عمل + اضافي الساعة بساع ونصف التنفيذ خلال أسبوعين المطلوب صورة الجواز + صورة شخصية + السيرة الذاتية​ / موبايل + واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيثم الفقى
التليفون: 01006826146

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العنوان: - القاهرة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 درهم
تاريخ الإعلان: 19/8/2021
رقم الإعلان: 2102925
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