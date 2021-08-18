(فرصة عمل)
|مطلوب لشركة مقاولات في الامارات عدد 30 كهربائي منازل راتب 2000 درهم 8 ساعات عمل + اضافي الساعة بساع ونصف التنفيذ خلال أسبوعين المطلوب صورة الجواز + صورة شخصية + السيرة الذاتية / موبايل + واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيثم الفقى
|التليفون:
|01006826146
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|العنوان:
|- القاهرة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102925
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