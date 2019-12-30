مطلوب لشركة مطاعم في السعودية مدير مطعم _ شيف ريسي _مساعد شيف _ جزارين

مطلوب لشركة مطاعم في المملكة العربية السعودية التخصصات التالية : _ مدير مطعم عدد 2 الراتب ابتداء من 4000 ريال سعودي . _ شيف رئيسي عدد 2 الراتب ابتداء من 5000 ريال سعودي . _ مساعد شيف الراتب ابتداء من 3500 ريال سعودي . - جزارين عدد 4 الراتب 3000 ريال سعودي . مميزات العقد : _ موفر السكن والواصلات و تداكر الطائرة و التغطية الصحية والطعام. المقابلات تحدد مع الكفيل مباشرة . للمزيد من الاستفسارات و المعلومات يمكنكم التواصل معنا على الرقم التالي هاتف + واتساب 0680352562