مطلوب لشركة مطاعم في السعودية مدير مطعم _ شيف ريسي _مساعد شيف _ جزارين

(فرصة عمل)
|مطلوب لشركة مطاعم في المملكة العربية السعودية التخصصات التالية : _ مدير مطعم عدد 2 الراتب ابتداء من 4000 ريال سعودي . _ شيف رئيسي عدد 2 الراتب ابتداء من 5000 ريال سعودي . _ مساعد شيف الراتب ابتداء من 3500 ريال سعودي . - جزارين عدد 4 الراتب 3000 ريال سعودي . مميزات العقد : _ موفر السكن والواصلات و تداكر الطائرة و التغطية الصحية والطعام. المقابلات تحدد مع الكفيل مباشرة . للمزيد من الاستفسارات و المعلومات يمكنكم التواصل معنا على الرقم التالي هاتف + واتساب 0680352562
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الخليج جوب
|التليفون:
|00212680352562
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|العنوان:
|عين السبع- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 درهم
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047581
1 دولار
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 دولار
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1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
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(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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