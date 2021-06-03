مطلوب لشركة سعودية وكيلا بقطر

مجموعة شركة سهم للتجارة والصناعة تمتلك 3مصانع ولديها اكثر من 800 صنف من المنتجات الاستهلاكية ذات الاستهلاك الواحد للمطاعم والمنازل والفنادق مثل الاكواب البلاستيكية والورقية والملاعق والشوك والسكاكين وتغليق الاكل بلاستيك وقصدير وصحون بلاستيكية وقصدير وورقية والاكياس ولبلاستيكية والورقية وغيرها تطلب وكيل في قطر على ان يكون شركة ولديها امكانيات سيارات توزيع ومندوبين ومستودعات للمفاهمة التواصل واتس 00966543487973 ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكترونيwww.ampco.com.sa شاهد المزيد