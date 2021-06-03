مطلوب لشركة سعودية وكيلا بقطر

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تفاصيل الإعلان
مجموعة شركة سهم للتجارة والصناعة تمتلك 3مصانع ولديها اكثر من 800 صنف من المنتجات الاستهلاكية ذات الاستهلاك الواحد للمطاعم والمنازل والفنادق مثل الاكواب البلاستيكية والورقية والملاعق والشوك والسكاكين وتغليق الاكل بلاستيك وقصدير وصحون بلاستيكية وقصدير وورقية والاكياس ولبلاستيكية والورقية وغيرها تطلب وكيل في قطر على ان يكون شركة ولديها امكانيات سيارات توزيع ومندوبين ومستودعات للمفاهمة التواصل واتس 00966543487973 ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكترونيwww.ampco.com.sa شاهد المزيد
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: sultan
التليفون: 00966543487973

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: FAHD STREET- Riyadh
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11,411 ريال
تاريخ الإعلان: 5/6/2021
رقم الإعلان: 2096007
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اقفال وكوالين ديجيتال الكترونية للفنادق والشقق

اقفال وكوالين ديجيتال الكترونية للفنادق والشقق

(للبيع)

لان امنك اول مسئوليتنا مع تنوع الانظمة الامنية اتينا اليكم باشكال مختلفة من الامان عرض خاص وبسعر من.
العنوان:

الرياض - السعودية

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3/6/2021
صورة الاعلان: قارئ الباركود باليزر لجميع المحلات والاماكن المختلفة

قارئ الباركود باليزر لجميع المحلات والاماكن المختلفة

(للبيع)

لسهولة البيع وتصنيف المنتجات داخل المتاجر او المخازن عرض خاص على قارئ البار كود ليزر بسرعة رائعة من.
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الرياض - السعودية

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3/6/2021
صورة الاعلان: طابعة الفواتير المحمولة المتنوعة

طابعة الفواتير المحمولة المتنوعة

(للبيع)

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الرياض - السعودية
القسم: 

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3/6/2021
صورة الاعلان: جهاز المناداة _ بيجر المستشفيات

جهاز المناداة _ بيجر المستشفيات

(للبيع)

جهاز مناداة التمريض للمستشفيات من أجل راحة أرقى للمرضى وتنظيم أكبر لطاقم التمريض يعتبر جهاز مناداة ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

2/6/2021
صورة الاعلان: شقه 140 متر للبيع تمليك كاش-علي الشارع الجديد -الملف بجوار برج زين -

شقه 140 متر للبيع تمليك كاش-علي الشارع الجديد -الملف بجوار برج زين -

(للبيع)

شقه 140 متر علي الطوب الاحمر للبيع تمليك كاش-علي الشارع الجديد -الملف- بجوار برج زين -3 غرف ورسبش.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

490,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن المتطورة

بوابات كشف المعادن المتطورة

(للبيع)

بوابة الكشف عن المعادن: تتميز البوابات لانها بسعر مناسب وتعمل على كشف المعادن التي كما معروف أهميت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

2/6/2021
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صورة الاعلان: اجهزة الانذار الحديثة ضد السرقة

اجهزة الانذار الحديثة ضد السرقة

(للبيع)

جهاز الانذار ضد السرقة للشركات والافراد جهاز انذار ضد السرقة مع خاصبة الاتصال 4 جهاز إنذار ضد السرقة.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

2/6/2021
صورة الاعلان: جهاز تفتيش الحقائب - X-RAY

جهاز تفتيش الحقائب - X-RAY

(للبيع)

جهاز تفتيش الشنط والحقائب - X-RAY فى عالم لم تعد فية مسألة الأمن والأمان مسألة رفاهية أمن زوارك - .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

1/6/2021
صورة الاعلان: ارضييات ريز فلور

ارضييات ريز فلور

(للبيع)

توريد و تركيب ارضييات ريز فلور خشبي و اسمنتي مع التشطيب و بدون تشطيب . كافة الارتفاعات.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

1/6/2021
صورة الاعلان: قواطع دورات مياه فينوليك

قواطع دورات مياه فينوليك

(للبيع)

توريد و نركيب قواطع و ابواب دورات مياه من مادة الفينوليك المقاوم للماء و الرطوبة و الاكسسوارات ستانل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

1/6/2021
صورة الاعلان: البوابات الأمنية الألكترونية لكشف المعادن

البوابات الأمنية الألكترونية لكشف المعادن

(للبيع)

البوابات الأمنية لكشف المعادن بوابات كشف المعادن لزيادة الامان وتفتيش الاشخاص التي تناسب الهيئات وا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

31/5/2021
صورة الاعلان: طابعات المستندات والفواتير الحرارية

طابعات المستندات والفواتير الحرارية

(للبيع)

للطباعة بصورة اوضح واسرع نقدم لك الاسهل والافضل فى مجال الطباعة لطباعة الفواتيروالمستندات بطريقة س.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

31/5/2021
صورة الاعلان: الأجهزة والمستلزمات الالكترونية للمطاعم والكافيهات

الأجهزة والمستلزمات الالكترونية للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

إن كنت تبدأ فى تاسيس مطعمك أو تجديده ليصبح أكثر فخامة فلدينا كافة أنواع مستلزمات المطاعم لتقديم خدمه.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

30/5/2021
صورة الاعلان: حواجز افراد استانلس متحركة للاماكن المتعددة

حواجز افراد استانلس متحركة للاماكن المتعددة

(للبيع)

عرض خاص وبسعر مناسب على حواجز الافراد المتحركة استانلس والمونيوم حسب اختيارك حواجز متحركة على عجل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/5/2021
صورة الاعلان: #وظائف_السعودية **مطلوب مصمم جرافيك للعمل بشركة إنتاج القهوة بالمملكة العر

#وظائف_السعودية **مطلوب مصمم جرافيك للعمل بشركة إنتاج القهوة بالمملكة العر

(فرصة عمل)

#وظائف_السعودية **مطلوب مصمم جرافيك للعمل بشركة إنتاج القهوة بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التال.
العنوان:

الرياض - السعودية

14,000 ريال

28/5/2021
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