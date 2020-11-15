(فرصة عمل)
|مطلوب لشركة خرسانة جاهزة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مدير مصنع خرسانة جاهزة وبلوك خبرة لاتقل عن خمس سنوات فى نفس المجال مشغل مصنع بلوك فول اوتوماتيك خبرة لاتقل عن خمس سنوات فى نفس المجال مندوب تسويق خرسانة جاهزة خبرة فى هذا المجال يحمل رخصة قيادة سارية خبرة 3 : 5 سنوات فى نفس المجال مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072529
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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