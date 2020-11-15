مطلوب لشركة خرسانة جاهزة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مدير مصنع خرسانة جاهزة وبلوك خبرة لاتقل عن خمس سنوات فى نفس المجال  مشغل مصنع بلوك فول اوتوماتيك خبرة لاتقل عن خمس سنوات فى نفس المجال  مندوب تسويق خرسانة جاهزة خبرة فى هذا المجال يحمل رخصة قيادة سارية خبرة 3 : 5 سنوات فى نفس المجال مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515