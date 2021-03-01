مطلوب لشركة خرسانة بالرياض مهندسين مراقبة جودة

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تفاصيل الإعلان
لشركة خرسانة جاهزة بالرياض مهندسين مراقبة جودة خرسانة جاهزة Quality Control Engineer خبرة من 10 : 15 سنة فى نفس المجال بكالوريوس هندسة ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 للإستفسار 01101717170
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- 01066717777
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 ريال
تاريخ الإعلان: 1/3/2021
رقم الإعلان: 2085585
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