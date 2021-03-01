مطلوب لشركة خرسانة بالرياض مهندسين مراقبة جودة

(فرصة عمل)
|لشركة خرسانة جاهزة بالرياض مهندسين مراقبة جودة خرسانة جاهزة Quality Control Engineer خبرة من 10 : 15 سنة فى نفس المجال بكالوريوس هندسة ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 للإستفسار 01101717170
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- 01066717777
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 ريال
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085584
11 ريال
100 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
11 درهم
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
11 ريال