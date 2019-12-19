مطلوب لشركة اجهزة منزليه كبرى والكترونيات

(فرصة عمل)
|* فنيين صيانة الكترونيات ( كمبيوتر + لاب توب + موبايلات ) للعمل براتب على حسب الخبرة يبدأ من 3000 الى 5000 ج * بائعين للعمل داخل الفروع براتب من 2500 ج الى 3000ج + عموله على المبيعات * ادخل على الصفحه وتابع باقى الوظائف والاتصال من الساعه 10 ص الى الساعه 8 م للاستفسار 0224558502- 01156432683 - 01229665815 - 01063542853 " واتس اب 01063542853
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|masr services
|التليفون:
|-01063542853
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|العنوان:
|- حمامات القبه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045971
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3,000 ريال
200,000 ريال
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3,000 ريال
2,500 ريال
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2,500 جنيه
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