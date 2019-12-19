مطلوب لشركة اجهزة منزليه كبرى والكترونيات

* فنيين صيانة الكترونيات ( كمبيوتر + لاب توب + موبايلات ) للعمل براتب على حسب الخبرة يبدأ من 3000 الى 5000 ج * بائعين للعمل داخل الفروع براتب من 2500 ج الى 3000ج + عموله على المبيعات * ادخل على الصفحه وتابع باقى الوظائف والاتصال من الساعه 10 ص الى الساعه 8 م للاستفسار 0224558502- 01156432683 - 01229665815 - 01063542853 " واتس اب 01063542853