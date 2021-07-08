مطلوب لشركات المقاولات مهندسين ميكانيكا

تعلن كبري المجموعات بالسعودية عن حاجتها إلى مهندسين ميكانيكا ( شعبه قوة) خبرة لا تقل عن 15 سنه في المعدات الثقيلة و الآلات برجاء إرسال السيرة الذاتية و الشهادات علي الإيميل التالي : True.cv.acc@gmail مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال SUBJECT للتواصل : 00201110999023 00201123667714