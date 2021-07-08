مطلوب لشركات المقاولات مهندسين ميكانيكا

(فرصة عمل)
|تعلن كبري المجموعات بالسعودية عن حاجتها إلى مهندسين ميكانيكا ( شعبه قوة) خبرة لا تقل عن 15 سنه في المعدات الثقيلة و الآلات برجاء إرسال السيرة الذاتية و الشهادات علي الإيميل التالي : True.cv.acc@gmail مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال SUBJECT للتواصل : 00201110999023 00201123667714
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|truepro
|التليفون:
|00201115836333
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|21 عمارات العبور صلاح سالم- truepro
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099491
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2,000 ريال
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200 ريال
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