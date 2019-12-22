مطلوب لسلسه مطاعم كبرى الوظائف الاتيه :

(فرصة عمل)
|* سائقين رخصه مهنيه تانية للعمل براتب 3000 ج والشغل 8 ساعات + الاضافى بالساعه + حوافز + تامينات * عضو فريق للعمل بالمطاعم براتب 2650 ج والعمل 9 ساعات ووجبه واضافى للعمل فى الفروع + حوافز + تامينات * عمال انتاج للعمل بالمصنع فى العبور براتب 3000 ج للعمل 9 ساعات والاضافى بالساعه بعد اوقات العمل + تامينات + بدلات * ادخل على الصفحه وتابع باقى الوظائف والاتصال من الساعه 10 ص الى الساعه 8 م للاستفسار 0224558502- 01156432683 - 01229665815 - 01063542853 " واتس اب 01063542853
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|masr services
|التليفون:
|-01063542853
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|العنوان:
|- حمامات القبه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047235
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