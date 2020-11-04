مطلوب لسفر فورا حلوانى شرقى وغربى للعمل فى مؤسسة مواد غذائية فى خميس مشيط

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لسفر فورا حلوانى شرقى وغربى للعمل فى مؤسسة مواد غذائية فى خميس مشيط مثل بندة وهايبر الراتب 2000ريال برجاء ارسال السيرة الذاتية مع صور من الشغل على الواتس 01020001563
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف
التليفون: 01020001563

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 111 ريال
تاريخ الإعلان: 6/11/2020
رقم الإعلان: 2071396
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