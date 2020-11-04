(فرصة عمل)
|مطلوب لسفر فورا حلوانى شرقى وغربى للعمل فى مؤسسة مواد غذائية فى خميس مشيط مثل بندة وهايبر الراتب 2000ريال برجاء ارسال السيرة الذاتية مع صور من الشغل على الواتس 01020001563
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111 ريال
|تاريخ الإعلان:
|6/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071396
1,600 ريال
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