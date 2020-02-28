مطلوب لرجل اعمال سكرتيرة خاصة متحررة فترة بسيطة يومين فقط بالاسبوع مسائية ا

(فرصة عمل)
|مطلوب لرجل اعمال سكرتيرة خاصة متحررة فترة بسيطة يومين فقط بالاسبوع مسائية او صباحية مرتب 15000 جنيه شهريا او مرتب يومي من 1000 الي 2000 جنيه حسب انجاز الاعمال وتوجد مزايا اخري اضافية و توجد عمولات اضافية وبدل انتقالات المطلوب ان تكون جميلة حسناء المظهر غير مرتبطة متحررة جدا السن الايزيد عن 30 سنة لايهم محجبة او غير محجبة لا يهم الخبرة او الموهل فقط المطلوب اللباقة و المرونة والاستجابة السريعة لمتطلبات واوضاع العمل المختلفة للاتصال فورا موبايل ووا تساب 01223333060 01017902000 01126700074
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركة الفرنسية للخدمات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الهرم
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|15,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054409
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