مطلوب لإحدي مصانع البريكاست للعراق-مهندس إنتاج/مشغليين ماكينة Extruder

مطلوب فوراً لإحدي مصانع البريكاست (الحوائط الخرسانية الجاهزة) العراق: #مهندس_إنتاج (ماكينة (Extruder #مشغليين_ماكينة_Extruder *الشروط: خبرة من 3 إلي 5 سنوات في نفس المجال *المميزات: - الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية - الشركة تتحمل السكن ـ الموصلات ـ تذاكر السفر- أجازه سنويه للمهتمين بالسفر الرجاء ارسال السيره الذاتيه شاملة جميع تفاصيل العمل والخبرات وصور شهادات المؤهلات والخبرات علي وذكر الوظيفة المقدم عليها فى ال subject jobs@forbusinesseg.com للتواصل 01098206020 أو إرسال رساله واتساب