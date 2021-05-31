مطلوب كول سنتر

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تفاصيل الإعلان
كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000 ج وشهر تدريب مدفوع الاجر شرط الالتزام في العمل واجادة استخدام الانترنت السن من 18 : 55 سنة بزيادة سنوية كل – 6 شهور 6 % تامين صحي واجتماعي ) اختياري( 4أيام إجازة يتم قبول الطلاب بجميع المراحل العمرية مؤهل متوسط علي الأقل للخريجين دوام جزئي 6 ساعات (أ_Code: (12021119 - للتقديم للوظيفه عليك التواصل مع الشركه لمعرفة كافة التفاصيل - رقم الشركة whatsapp: 01224146172
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد السيد
التليفون: 01224146172

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/6/2021
رقم الإعلان: 2095659
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20/5/2021
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20/5/2021
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20/5/2021
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19/5/2021
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