مطلوب كول سنتر

(فرصة عمل)
|كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000 ج وشهر تدريب مدفوع الاجر شرط الالتزام في العمل واجادة استخدام الانترنت السن من 18 : 55 سنة بزيادة سنوية كل – 6 شهور 6 % تامين صحي واجتماعي ) اختياري( 4أيام إجازة يتم قبول الطلاب بجميع المراحل العمرية مؤهل متوسط علي الأقل للخريجين دوام جزئي 6 ساعات (أ_Code: (12021119 - للتقديم للوظيفه عليك التواصل مع الشركه لمعرفة كافة التفاصيل - رقم الشركة whatsapp: 01224146172
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد السيد
|التليفون:
|01224146172
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|العنوان:
|- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095659
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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