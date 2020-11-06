مطلوب كول سنتر

(فرصة عمل)
|كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000ج وشهر تدريب مدفوع الأجر الجر شرط الالتزام في العمل واجادة استخدام الإنترنت – السن من 18 : 55 سنة – بزيادة سنوية كل 6 شهور 6 - %تامين صحي واجتماعي ) اختياري( – 4 أيام إجازة – يتم قبول الطالب بجميع المراحل العمرية – مؤهل متوسط علي الأقل للخريجين - دوام جزئي 6 ساعات للتواصل : WhatsApp : +201142218208 Email : abdullah.marinabaysands@gmail.com Work code : 4362
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة مارينا باي ساندز للسياحة
|التليفون:
|01142218208
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|العنوان:
|مصر- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071438
40,000 جنيه
40,000 جنيه
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
40,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه