مطلوب كول سنتر

كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000ج وشهر تدريب مدفوع الأجر الجر شرط الالتزام في العمل واجادة استخدام الإنترنت – السن من 18 : 55 سنة – بزيادة سنوية كل 6 شهور 6 - %تامين صحي واجتماعي ) اختياري( – 4 أيام إجازة – يتم قبول الطالب بجميع المراحل العمرية – مؤهل متوسط علي الأقل للخريجين - دوام جزئي 6 ساعات للتواصل : WhatsApp : +201142218208 Email : abdullah.marinabaysands@gmail.com Work code : 4362