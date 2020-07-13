مطلوب كوافيرات وعاملات حمام مغربي للعمل بارقى الصالونات في قطر

مطلوب للعمل بصالون راقي في قطر 1.كوافيرة تجيد التسريحات والمكياج 2.وكوافيرة تجيد تجهيز العرائس 3.مديرة صالون على ان تكون لها خبرة في الشعر والمكياج 4. حمام مغربي على ان تكون لها خبرة السشوار الرواتب حسب الخبرة موفر السكن والمواصلات وتذاكر السفر لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا جوال+واتساب 0680352557