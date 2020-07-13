مطلوب كوافيرات وعاملات حمام مغربي للعمل بارقى الصالونات في قطر

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المغرب (مراكش ـ تانسيفت الحوز) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بصالون راقي في قطر 1.كوافيرة تجيد التسريحات والمكياج 2.وكوافيرة تجيد تجهيز العرائس 3.مديرة صالون على ان تكون لها خبرة في الشعر والمكياج 4. حمام مغربي على ان تكون لها خبرة السشوار الرواتب حسب الخبرة موفر السكن والمواصلات وتذاكر السفر لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا جوال+واتساب 0680352557
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الخليج جوب
التليفون: 00212680352562

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الصوبرة
مراكش ـ تانسيفت الحوز -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/8/2020
رقم الإعلان: 2064417
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: انا اعمل في صباغة الجدران والحديد وابحث عن عمل

انا اعمل في صباغة الجدران والحديد وابحث عن عمل

(طلب عمل)

قمت ب تقسيم الإعلان الى اقسام مهمة منها نوع العمل ، المدينة ، الحي ، ورقم الهاتف ، ثم الإيمايل.

1,000 ريال

13/7/2020
صورة الاعلان: معروض عاملة منزلية وطباخة ومربية

معروض عاملة منزلية وطباخة ومربية

(فرصة عمل)

سيدتي ضعي حدا لقلقك من التنظيف المنزلي ، لدينا موظفين مؤهلين وذو ثقة عالية.عند الحاجة إلى سيدة تنظيف.

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11/7/2020
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معروض عاملة منزلية وطباخة ومربية

(فرصة عمل)

Master Contact Company est une société de recrutement de profils tel que:Femme de ménage,Baby Sitter.

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10/7/2020
صورة الاعلان: بيع سيارة من نوع كولف 2

بيع سيارة من نوع كولف 2

(للبيع)

أريد بيع سيارة من نوع كولف 2 موديل 1985 ومدونة في 1995 ، لا زالت في حالة جيدة وبثمن قابل للمساومة.
القسم: 

35,000 درهم

9/7/2020
صورة الاعلان: معروض عاملة منزلية وطباخة ومربية

معروض عاملة منزلية وطباخة ومربية

(فرصة عمل)

Master Contact هي شركة صنعت لتسهيل الحياة اليومية للأشخاص المعالين وتجلب لهم راحة الحياة في المنزل.

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8/7/2020
صورة الاعلان: besoin un chauffeur contactez nous

besoin un chauffeur contactez nous

(فرصة عمل)

Vous avez besoin d’un chauffeur contactez nous Info :0645823886 Master Contact met à votre disposit.
القسم: 

اتصل

7/7/2020
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صورة الاعلان: مقاوله المحترف الصباغه المنزليه تقدم لزبائنها احسن الخدمات وباثمنه مناسبه

مقاوله المحترف الصباغه المنزليه تقدم لزبائنها احسن الخدمات وباثمنه مناسبه

(طلب عمل)

/ مقاوله المحترف في صباغه المنزليه تقدم لكم احسن الخدمات وباثمنه جد مناسبه.

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7/7/2020
صورة الاعلان: besoin femme de ménage contactez nous

besoin femme de ménage contactez nous

(فرص)

Master Contact est une société faite pour faciliter le quotidien des personnes dépendantes et leur a.

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7/7/2020
صورة الاعلان: معروض عاملة منزلية وطباخة ومربية

معروض عاملة منزلية وطباخة ومربية

(فرص)

سيدتي ضعي حدا لقلقك من التنظيف المنزلي ، لدينا موظفين مؤهلين وذو ثقة عالية.عند الحاجة إلى سيدة تنظيف.

اتصل

4/7/2020
صورة الاعلان: معروض عاملة منزلية وطباخة ومربية

معروض عاملة منزلية وطباخة ومربية

(فرص)

Master Contact Company هي شركة توظيف مثل: خادمة ، حاضنة أطفال ، مربية ، ممرضة أو شخص مسن ، حارس أمن .

اتصل

3/7/2020
صورة الاعلان: مكتب الوافي المغربي للاستقدام

مكتب الوافي المغربي للاستقدام

(للبيع)

مكتب الوافي للخدمات العامة والاستقدام يعلن عن توفيره للعمالة المهنية والمنزلية للاشخاص والشركات بعمو.

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2/7/2020
صورة الاعلان: مكتب الوافي المغربي للاستقدام

مكتب الوافي المغربي للاستقدام

(للبيع)

مكتب الوافي المغربي لخدمات عامة واستقدام يعلن عن تقديم خدماته للاشخاص والشركات بالسعودية والخليج الع.

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2/7/2020
صورة الاعلان: شركة الخليج جوب لاستقدام العمالة المغربية لدول الخليج العربي

شركة الخليج جوب لاستقدام العمالة المغربية لدول الخليج العربي

(فرصة عمل)

شركة الخليج جوب من اكبر الشركات الرائدة لاستقدام العمالة المغربية لدول الخليج العربي حيث اننا نتوفر .

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1/7/2020
صورة الاعلان: مطلوب معلم مقهى أو مسؤول مقهى بمنطقة حتا التابعة لإمارة دبي العمر مابين 25

مطلوب معلم مقهى أو مسؤول مقهى بمنطقة حتا التابعة لإمارة دبي العمر مابين 25

(مطلوب)

شركة "Master Contact Company" متواجدة بالدار البيضاء لتوظيف الشباب بالمغرب والخليج، وآيضا تق.
القسم: 

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22/6/2020
صورة الاعلان: اريد بيع هاده اللوحة الاصلية للفنان R. DANVFOD

اريد بيع هاده اللوحة الاصلية للفنان R. DANVFOD

(للبيع)

اريد بيع هاده اللوحة الاصلية للفنان R. DANVFOD.
العنوان:

الشرق - المغرب

36 دولار

19/6/2020
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