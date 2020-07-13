مطلوب كوافيرات وعاملات حمام مغربي للعمل بارقى الصالونات في قطر

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بصالون راقي في قطر 1.كوافيرة تجيد التسريحات والمكياج 2.وكوافيرة تجيد تجهيز العرائس 3.مديرة صالون على ان تكون لها خبرة في الشعر والمكياج 4. حمام مغربي على ان تكون لها خبرة السشوار الرواتب حسب الخبرة موفر السكن والمواصلات وتذاكر السفر لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا جوال+واتساب 0680352557
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الخليج جوب
|التليفون:
|00212680352562
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الصوبرة
مراكش ـ تانسيفت الحوز - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|7/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064417
1,000 ريال
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35,000 درهم
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36 دولار