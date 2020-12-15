مطلوب كهربائي سيارات للعمل بفروع شركة عالمية بالسعودية

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب بشكل عاجل . - سمكري سيارات -كهربائي سيارات - دهًان سيارات ? لاكبر شركة امريكية لتجارة و صيانة السيارات بفرعها بالسعودية العمل في اي فرع من الفروع المنتشرة بانحاء المملكة حسب التوزيع و الاحتياج في المناطق يتم توفير سكن واقامة وانتقالات و اجازة سنوية مدفوعه وتذاكر و بدلات و بونص و اوفر تايم العمل 8 ساعات 6 ايام بالاسبوع - العمل بانحاء المملكة الشروط : لا يتجاوز ال40 سنة - خبرة لا تقل عن 10 سنوات - يجيد القراءة و الكتابة مؤهل متوسط على الاقل ارسال السيرة الذاتية واتس اب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة سما للموارد البشرية
التليفون: 01024420393 - 01111208889

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/12/2020
رقم الإعلان: 2076328
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب دهان دوكو سيارات للعمل بفروع شركة عالمية بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب دهان دوكو سيارات للعمل بفروع شركة عالمية بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب بشكل عاجل . - سمكري سيارات -كهربائي سيارات - دهًان سيارات ? لاكبر شركة امريكية لتجارة و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب سمكري سيارات للعمل بفروع شركة عالمية بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب سمكري سيارات للعمل بفروع شركة عالمية بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب بشكل عاجل . - سمكري سيارات -كهربائي سيارات - دهًان سيارات ? لاكبر شركة امريكية لتجارة و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب نقل كفالة مهندس كهرباء ومشغل بامب وعامل وسائق خلاطة - في الجيزة مصر

مطلوب نقل كفالة مهندس كهرباء ومشغل بامب وعامل وسائق خلاطة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

للعمل بمصنع خرسانة جاهزة بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية مهندس كهرباء / مشغل بامب سائق خل.
العنوان:

الجيزة - مصر

900 ريال

14/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب عاملة نظافة لشركة بالمهندسين - في الجيزة مصر

مطلوب عاملة نظافة لشركة بالمهندسين

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بشركة بالمهندسين ميدان سفنكس عاملة نظافة السن من 25 : 30 سنة أن تكون حسنة المظهر يكون.
العنوان:

الجيزة - مصر

300 ريال

14/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمحل جزار بسلطنه عمان : معلم جزارة لحوم ودواجن خبرة لا تقل عن سنتين . السن لا يزيد عن 35 سنه .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى المطاعم بسلطنه عمان : شيف اسماك ماكولات مصريه خبرة لا تقل عن 3 سنوات . السن لا يزيد عن .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 ريال

10/12/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب عمال انتاج وتغليف، عمال فرز ، عمال مخازن لمصانع - في الجيزة مصر

مطلوب عمال انتاج وتغليف، عمال فرز ، عمال مخازن لمصانع

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطلوب عمال انتاج وتغليف ، عمال فرز ، عمال مخازن ، مصانع شيبسى، جهين.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات مواد البناء بالسعوديه ( الدمام ) : - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات مواد البناء بالسعوديه ( الدمام ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات مواد البناء بالسعوديه ( الدمام ) : * أختصاصى تسويق . * مطور أعمال . *مسوق أليكترون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب فنيين صيانة مصاعد اورونا " كنترول" بالدمام - في الجيزة مصر

مطلوب فنيين صيانة مصاعد اورونا " كنترول" بالدمام

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لشركة مصاعد بمدينه الدمام بالمملكة العربية السعوديه فنيين صيانة مصاعد أورونا " كنترول ".
العنوان:

الجيزة - مصر

100 ريال

28/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب فنيين صيانة مصاعد اورونا " كنترول" بالدمام - في الجيزة مصر

مطلوب فنيين صيانة مصاعد اورونا " كنترول" بالدمام

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لشركة مصاعد بمدينه الدمام بالمملكة العربية السعوديه فنيين صيانة مصاعد أورونا " كنترول ".
العنوان:

الجيزة - مصر

100 ريال

28/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب مبلط سيراميك لشركة مقاولات بالإمارات - في الجيزة مصر

مطلوب مبلط سيراميك لشركة مقاولات بالإمارات

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لشركة مقاولات فى دولة الإمارات العربية مبلط سيراميك زيارة وسيتم تحويل الزيارة إلى إقامة 25 م أ.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 دينار

25/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب 10 فني تبريد وتكيف - في الجيزة مصر

مطلوب 10 فني تبريد وتكيف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 10 فني تبريد وتكيف خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة للعمل لدي .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,500 ريال

25/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر فورا مشرفين معمارى للعمل فى شركة مقاولات فى الرياض - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر فورا مشرفين معمارى للعمل فى شركة مقاولات فى الرياض

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للسفر فورا مشرفين معمارى للعمل فى شركة مقاولات فى الرياض شرط الخبرة فى الانشاءات والتشطيبات شر.
العنوان:

الجيزة - مصر

11 ريال

24/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر فورا مسوق عقارى للعمل فى شركة مقاولات فى الرياض - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر فورا مسوق عقارى للعمل فى شركة مقاولات فى الرياض

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للسفر فورا مسوق عقارى للعمل فى شركة مقاولات فى الرياض شرط لم يسبق لة العمل فى السعودية برجاء .
العنوان:

الجيزة - مصر

11 ريال

24/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر فورا سكرتير للعمل فى شركة مواد بناء فى جدة - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر فورا سكرتير للعمل فى شركة مواد بناء فى جدة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للسفر فورا سكرتير للعمل فى شركة مواد بناء فى جدة شرط خبرة فى برامج الاوفيس ولم يسبق لة العمل ف.
العنوان:

الجيزة - مصر

11 ريال

24/11/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager