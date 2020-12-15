مطلوب كهربائي سيارات للعمل بفروع شركة عالمية بالسعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب بشكل عاجل . - سمكري سيارات -كهربائي سيارات - دهًان سيارات ? لاكبر شركة امريكية لتجارة و صيانة السيارات بفرعها بالسعودية العمل في اي فرع من الفروع المنتشرة بانحاء المملكة حسب التوزيع و الاحتياج في المناطق يتم توفير سكن واقامة وانتقالات و اجازة سنوية مدفوعه وتذاكر و بدلات و بونص و اوفر تايم العمل 8 ساعات 6 ايام بالاسبوع - العمل بانحاء المملكة الشروط : لا يتجاوز ال40 سنة - خبرة لا تقل عن 10 سنوات - يجيد القراءة و الكتابة مؤهل متوسط على الاقل ارسال السيرة الذاتية واتس اب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة سما للموارد البشرية
|التليفون:
|01024420393 - 01111208889
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|العنوان:
|- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076328
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