مطلوب كهربائي سيارات حديثة للعمل بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
مقابلات يوم الثلاثاء 4 مارس 🟥- سمكري سيارات 🟨.كهربائي سيارات حديثة لاكبر شركة امريكية لتأجير و صيانة السيارات بفروعها بالسعودية يتم توفير سكن واقامة وانتقالات و بدل طعام و اجازة سنوية مدفوعه وتذاكر و بدلات و بونص و اوفر تايم + راتب العمل 8 ساعات 6 ايام بالاسبوع - العمل بانحاء المملكة الشروط : لا يتجاوز ال40 سنة - خبرة لا تقل عن 10 سنوات - الكهربائي يجيد القراءة و الكتابة مؤهل متوسط على الاقل ارسال السيرة الذاتية او الاتصال وترك البيانات لمن يوافق على العرض ويناسب المطوب 01206414243
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة سما للموارد البشرية و التوظيف بالخارج
التليفون: 01111208889 - 01024420393

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العنوان: - hg[d.m
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/2/2021
رقم الإعلان: 2085433
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