مطلوب كهربائي سيارات حديثة للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)
|مقابلات يوم الثلاثاء 4 مارس 🟥- سمكري سيارات 🟨.كهربائي سيارات حديثة لاكبر شركة امريكية لتأجير و صيانة السيارات بفروعها بالسعودية يتم توفير سكن واقامة وانتقالات و بدل طعام و اجازة سنوية مدفوعه وتذاكر و بدلات و بونص و اوفر تايم + راتب العمل 8 ساعات 6 ايام بالاسبوع - العمل بانحاء المملكة الشروط : لا يتجاوز ال40 سنة - خبرة لا تقل عن 10 سنوات - الكهربائي يجيد القراءة و الكتابة مؤهل متوسط على الاقل ارسال السيرة الذاتية او الاتصال وترك البيانات لمن يوافق على العرض ويناسب المطوب 01206414243
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة سما للموارد البشرية و التوظيف بالخارج
|التليفون:
|01111208889 - 01024420393
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|العنوان:
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الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085433
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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