مطلوب كهربائي سيارات حديثة للعمل بالسعودية

مقابلات يوم الثلاثاء 4 مارس 🟥- سمكري سيارات 🟨.كهربائي سيارات حديثة لاكبر شركة امريكية لتأجير و صيانة السيارات بفروعها بالسعودية يتم توفير سكن واقامة وانتقالات و بدل طعام و اجازة سنوية مدفوعه وتذاكر و بدلات و بونص و اوفر تايم + راتب العمل 8 ساعات 6 ايام بالاسبوع - العمل بانحاء المملكة الشروط : لا يتجاوز ال40 سنة - خبرة لا تقل عن 10 سنوات - الكهربائي يجيد القراءة و الكتابة مؤهل متوسط على الاقل ارسال السيرة الذاتية او الاتصال وترك البيانات لمن يوافق على العرض ويناسب المطوب 01206414243