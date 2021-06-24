مطلوب كهربائي حغرات

مطلوب لشركة مقاولات كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية كهربائى معدات (بوكلين) حفارات هيونداى خبرة من 5 : 7 سـنوات ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً