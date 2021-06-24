مطلوب كهربائي حغرات

(فرصة عمل)
|مطلوب لشركة مقاولات كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية كهربائى معدات (بوكلين) حفارات هيونداى خبرة من 5 : 7 سـنوات ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا للتوظيف
|التليفون:
|01280555515
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|العنوان:
|5-7 سنين- 01066717777
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200 ريال
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097841
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30 ريال
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