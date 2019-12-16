مطلوب كهربائى مصاعد - ميكانيكى مصاعد للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب فورا للعمل بشركه مصاعد بالسعوديه ( جده ) مهندس كهرباء ( مصاعد ) كهربائى ( مصاعد ) ميكانيكى (مصاعد ) الشروط المطلوبه :- 1-معرفه كامله بتجميع الكنترولات بكروتها المختلفه ( التيماترو – الكاس – فيجا الايطالى ) 2-تجميع كنترول الطوارئ ( بطاريه المصاعد ) 3-خلفيه فى الدعم الفنى لجهاز الانفرتر وتركيبه ( 3vf) 4-لديه خلفيه بالاعطال والصيانه لجميع الانواع 5-يكون خريج ( 2012 – 2013 – 2014 – 2015 ) بالنسبه للمهندس 6-بالنسبه للفنى يكون حاصل على دبلوم فنى قسم كهرباء موبايل :واتساب / 010006
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|السلهبى
|التليفون:
|01000621799
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|العنوان:
|158 شارع الهرم امام بنك الاسكان والتعمير مدخل 4 الدور الثانى شقه 48- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045994
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
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