مطلوب #كاشير و#أمين_مستودع خبرة فى مجال المواد الغذائية للسعودية

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بكبرى الشركات فى مجال المواد الغذائية بالمنطقة الشرقية بالسعودية : #كاشير #أمين_مستودع رواتب مميزة – سكن- تذاكر شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com يرجى كتابة الوظيفة طبقا للإعلان فى خانة الـ (subject) ولن يلتفت لأي بريد غير مذكور فيه الوظيفة بالعنوان
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الحى اللاتينى
التليفون: 01063801990

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/8/2021
رقم الإعلان: 2102385
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صورة الاعلان: مطلوب #محاسب_عام لكبرى الشركات التجارية بالسعودية - في الرياض السعودية

مطلوب #محاسب_عام لكبرى الشركات التجارية بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بكبرى الشركات ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

31/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب #محاسب_عام و#أخصائي_تسويق لكبرى الشركات التجارية بالسعودية - في الرياض السعودية

مطلوب #محاسب_عام و#أخصائي_تسويق لكبرى الشركات التجارية بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بكبرى الشركات ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/7/2021
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