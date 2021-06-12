مطلوب كاشير وعمال لميني ماركت مرتب مجزي

(مطلوب)
|مطلوب عمال للعمل بميني ماركت يشترط التفرغ وحسن الظهر السن من ٢٢ حتى ٣٠ سنه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد جاد
|التليفون:
|01227224541
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|العنوان:
|تقاطع شارع محمد نجيب مع عبد الناصر- سيدي بشر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096904
اتصل
2,000 جنيه
اتصل
2,500 جنيه
2,000 جنيه
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2,000 جنيه
2,000 جنيه
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2,000 جنيه