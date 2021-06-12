مطلوب كاشير وعمال لميني ماركت مرتب مجزي

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تفاصيل الإعلان
مطلوب عمال للعمل بميني ماركت يشترط التفرغ وحسن الظهر السن من ٢٢ حتى ٣٠ سنه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد جاد
التليفون: 01227224541

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العنوان: تقاطع شارع محمد نجيب مع عبد الناصر- سيدي بشر
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/6/2021
رقم الإعلان: 2096904
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28/3/2021
صورة الاعلان: راعية للمسنين,شغال ة,بيبيسيتر نوفرها لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

راعية للمسنين,شغال ة,بيبيسيتر نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

راعية للمسنين,شغالة,بيبيسيتر نوفرها لجميع المحافظات01017902000 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

21/3/2021
صورة الاعلان: نوفر الخادمة-المر بية_جليسة المسنين لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الخادمة-المر بية_جليسة المسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر الخادمة-المربية_جليسة المسنين لجميع المحافظات01017902000 مكتب الوطنية للخدمات تساعدك فى توفير و.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

18/3/2021
صورة الاعلان: راعية للأطفال,جليس ة للمسنين,شغال ة نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

راعية للأطفال,جليس ة للمسنين,شغال ة نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

راعية للأطفال,جليسة للمسنين,شغالة نوفرها لكافة المحافظات01126700074 بكل الضمانات القانونية نقدم العم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

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17/3/2021
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