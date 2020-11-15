مطلوب كاشير مواد غذائية لشركة بمدينة بيشة

(فرصة عمل)
|مطلوب كاشير مواد غذائية لشركة مواد غذائية بمدينة بيشة بالمملكة العربية السعودية خبرة لاتقل عن 5 سنوات فى نفس المجال أن يكون سبق له العمل فى احدى المولات أو هايبر ماركت السن من 25 : 30 سنة حاصل على مؤهل عالى مناسب مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 شارع يوليو المهندسين سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|17/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072857
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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