مطلوب كاشير مواد غذائية لشركة بمدينة بيشة

مطلوب كاشير مواد غذائية لشركة مواد غذائية بمدينة بيشة بالمملكة العربية السعودية خبرة لاتقل عن 5 سنوات فى نفس المجال أن يكون سبق له العمل فى احدى المولات أو هايبر ماركت السن من 25 : 30 سنة حاصل على مؤهل عالى مناسب مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515