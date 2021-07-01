مطلوب كاشير

(فرصة عمل)
|كاشير ومراجع : شرم الشيخ والغردقة والسخنة & السن 20 : 28 سنة & مؤهل عالي بكالريوس تجارة جامعة حكومية - راتب 2500ج + السكن + 3وجبات + مواصالت + 7 أيام إجازة + تامينات صحي واجتماعي + زيادة %12 سنويا - تعاقد سنوي يتجدد ذاتي – 23 يوم عمل الكود:30102189 للتواصل وتس او فون :01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|NRFT
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- alfauim
الفيوم - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100571
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