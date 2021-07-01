مطلوب كاشير

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تفاصيل الإعلان
كاشير ومراجع : شرم الشيخ والغردقة والسخنة & السن 20 : 28 سنة & مؤهل عالي بكالريوس تجارة جامعة حكومية - راتب 2500ج + السكن + 3وجبات + مواصالت + 7 أيام إجازة + تامينات صحي واجتماعي + زيادة %12 سنويا - تعاقد سنوي يتجدد ذاتي – 23 يوم عمل الكود:30102189 للتواصل وتس او فون :01062972973
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: NRFT
التليفون: 01062972973

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - alfauim
الفيوم -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/7/2021
رقم الإعلان: 2100571
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب لكبري المطاعم بالسعوديه شيفات :- - #شيف_حلواني_غربي_شرقي - في الفيوم مصر

مطلوب لكبري المطاعم بالسعوديه شيفات :- - #شيف_حلواني_غربي_شرقي

(فرصة عمل)

- في الفيوم مصر

مطلوب لكبري المطاعم بالسعوديه شيفات :- - #شيف_حلواني_غربي_شرقي مزايا*👇 - مرتبات جيدة جداً ت.
العنوان:

الفيوم - مصر
القسم: 

اتصل

1/7/2021
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