مطلوب كاشير

كاشير ومراجع : شرم الشيخ والغردقة والسخنة & السن 20 : 28 سنة & مؤهل عالي بكالريوس تجارة جامعة حكومية - راتب 2500ج + السكن + 3وجبات + مواصالت + 7 أيام إجازة + تامينات صحي واجتماعي + زيادة %12 سنويا - تعاقد سنوي يتجدد ذاتي – 23 يوم عمل الكود:30102189 للتواصل وتس او فون :01062972973