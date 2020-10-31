مطلوب كاشير براتب يصل 3000ج بكالوريوس تجارة شعبة محاسبه بفنادق 5 نجوم في شرم الشيخ والغردقة والعين السخنه - راتب 2500ج - ترقية وزيادة راتب بعد 3 شهور الي مراجع براتب 3000ج - عقد سنوي مع زيادة سنوية مرتين في السنة 6% كل 6 شهور - تأمينات كاملة اجتماعيه وصحيه - السن من 21 : 28 سنة - شفت 8 ساعات - سكن + 3 وجبات + مواصلات - 23 يوم عمل و7 اجازة - يشترط بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة من جامعة حكومية - شباب فقط للتعيين الفوري والتواصل مع أ حسام واتس 01022785176