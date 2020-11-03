مطلوب كابتن رياضي خبرة

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 كابتن رياضي وحديد خبرة لاتقل عن 5 سنوات في الجم قوي الهيئة والبنية متعاون للعمل لدي جم راقي بي عرعر شرط بكلريوس تربية رياضية الراتب 2200ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة عرعر يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,200 ريال
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081925
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