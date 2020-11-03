مطلوب كابتن رياضي خبرة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 كابتن رياضي وحديد خبرة لاتقل عن 5 سنوات في الجم قوي الهيئة والبنية متعاون للعمل لدي جم راقي بي عرعر شرط بكلريوس تربية رياضية الراتب 2200ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة عرعر يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,200 ريال
تاريخ الإعلان: 30/1/2021
رقم الإعلان: 2081925
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شركات الامن - بدلة حارس الامن

يونيفورم شركات الامن - بدلة حارس الامن

(للبيع)

يونيفورم شركات الامن - بدلة حارس الامن 01003358542 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع الاستانلس بالسعوديه في مدينه ( جده ) فني تصنيع استانلس خبره في صناعه ( ثلاجات التب.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: لمبة الاضائة والموسيقى LED MUSIC BULB

لمبة الاضائة والموسيقى LED MUSIC BULB

(للبيع)

لمبة الاضائة والموسيقى LED MUSIC BULB تتميز بتصميم فريد اضاءة قوية ليد متعدد الالوان مكبر صوت تعمل.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

30/1/2021
صورة الاعلان: مصباح الطاقة الشمسية 6 عيون😍😍

مصباح الطاقة الشمسية 6 عيون😍😍

(للبيع)

مصباح الطاقة الشمسية 6 عيون😍😍 مميزاته:- 🔹سهل التركيب بدون سحب الأسلاك. .
العنوان:

الجيزة - مصر

1,600 جنيه

30/1/2021
صورة الاعلان: mas egypt

mas egypt

(للبيع)

ماس ايجيبت بتقدمللك ⭐️خدمه المعاينه المجانيه لوحدتك ⭐️بتساعدك في تحديد ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

30/1/2021
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صورة الاعلان: مطلوب مدير مالى للعمل فى السعوديه

مطلوب مدير مالى للعمل فى السعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب مدير مالى للعمل فى مدينه عرعر بكبرى شركات المقاولات - بالمملكة العربيه السعوديه المطلوب: مدير.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: مراقبين اغذية

مراقبين اغذية

(فرصة عمل)

مطلوب مراقبين اغذية لمجموعة مطاعم بالرياض ب المملكة العربية السعودية حاصل على بكالريوس زراعة او علوم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: تصليح ماكينات تصوير مستندات شارب

تصليح ماكينات تصوير مستندات شارب

(للبيع)

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة إن تقدم لسيادتكم أفضل العروض من إصلاح صيانةماكين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: أفضل مربيات وشغالات وجليسات مسنين لكافة المحافظات

أفضل مربيات وشغالات وجليسات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

أفضل مربيات وشغالات وجليسات مسنين لكافة المحافظات01223333060 كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

30/1/2021
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة للوحده عباره عن : (3 نوم +3 حمام +2 رسيبشن + مط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائي حجامة

مطلوب اخصائي حجامة

(طلب عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 اخصائي حجامة خبرة للعمل لدي مجموعة عيدات راقية للحجامة بخم.
العنوان:

القاهرة - مصر

7,000 ريال

30/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات اللوجيستيك والخرسانه بالسعوديه ( الدمام ) : بائع قطع غيار سيارات بالشروط الأتيه : .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى الشركات التجاريه فى السعوديه ( الرياض ) :

مطلوب لكبرى الشركات التجاريه فى السعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى الشركات التجاريه فى السعوديه ( الرياض ) : مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : لا يزيد السن عن.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات اللوجيستيك فى السعوديه ( الرياض ) : مندوب توصيل طرود بالشروط الأتيه : *لايزيد ال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

30/1/2021
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