مطلوب كابتن رياضي خبرة

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 كابتن رياضي وحديد خبرة لاتقل عن 5 سنوات في الجم قوي الهيئة والبنية متعاون للعمل لدي جم راقي بي عرعر شرط بكلريوس تربية رياضية الراتب 2200ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة عرعر يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com