(للشراء (مطلوب))
|مطلوب قطعة ارض للمشاركة بالبناء عليها بحدائق 6 أكتوبر مطلوب مشاركة بالمباني بأي منطقة عمارات بحدائق أكتوبر سابقة أعمال ممتازة 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|حدائق اكتوبر- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073125
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