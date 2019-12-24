مطلوب في مصانع في القاهرة عمال (انتاج - تعبئة وتغليف - مخازن) براتب يصل الى 3700ج توفر المصانع سكن / وجبات / مواصلات / تأمينات "حسب المصنع" شروط العمل السن ما بين 18 وحتى 45 عام