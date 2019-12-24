(فرصة عمل)
|مطلوب في مصانع في القاهرة عمال (انتاج - تعبئة وتغليف - مخازن) براتب يصل الى 3700ج توفر المصانع سكن / وجبات / مواصلات / تأمينات "حسب المصنع" شروط العمل السن ما بين 18 وحتى 45 عام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة شمس جروب
|التليفون:
|01029000043
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|العنوان:
|- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046478
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل