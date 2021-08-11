مطلوب ( فيلا - ارض ) للشراء

(للشراء (مطلوب))
|مطلوب للشراء ( ارض - فيلا ) في المناطق التاليه : خليفة ا - محمد بن زايد - شخبوط - الشامخه - جنوب الشامخه ( الرياض ) - الرحبة ج / 0508222256
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اكسبو الامارات العقاريه
|التليفون:
|00971508222256
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|العنوان:
|ابوظبي- الامارات العربيه المتحده - ابوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|14/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102542
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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