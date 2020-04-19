مطلوب فورع لمجموعه قابضه لفروع مصناعها بمصر والسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فورع لمجموعه قابضه لفروع مصناعها بمصر والسعوديه عدد 5 مديرين مصانع -مساعدين مدريرين مصانع وظائف لقسم الانتاج كالتالى/ 3مدرين إنتاج5فنين انتاج10 عمال انتاج عدد 3 اخصائبين سلامة وأمن صناعى عدد 2 اخصائين جودة فنيين تشغيل عدد5 CNC عدد 4 مشغلين معدات يلزم وجود خبره عدد 3 مشرفين وعمال حقن بلاستك عدد 10 فنين وعمال تعبئة وتغليف المنتجات عدد 2 فنين تشغيل المخارط عدد 3فنين تشغيل المكابس عدد 3 فنين طلاء المنتجات لحامين (كهرباء -ارجون -لحام سي تو- لحام اكسجين ) حدادين (تشكيل ومعادن -ك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: joob
التليفون: 01151020771

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العنوان: المعادى- المعادى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 19/4/2020
رقم الإعلان: 2058183
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة 150 متر بموقع مميز

شقة 150 متر بموقع مميز

(للبيع)

الوصف: شقه للبيع من المالك مباشره مساحه الإجمالية : 150متر - نصف تشطيب اسانسير - وعداد كهرباء وجراج .
العنوان:

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19/4/2020
صورة الاعلان: مطلوب مصممين من جميع التخصصات لكبرى شركات التصميم لمجالتها فالاخشاب

مطلوب مصممين من جميع التخصصات لكبرى شركات التصميم لمجالتها فالاخشاب

(فرصة عمل)

مطلوب مصممين من جميع التخصصات لكبرى شركات التصميم لمجالتها فالاخشاب والنسيج والبرمجه لفروعها بمصر و.
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19/4/2020
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(للبيع)

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القسم: 

100 يورو

19/4/2020
صورة الاعلان: نمدكم بالمربيات و الشغالات و راعيات المسنين بكافة المحافات

نمدكم بالمربيات و الشغالات و راعيات المسنين بكافة المحافات

(طلب عمل)

نمدكم بالمربيات و الشغالات و راعيات المسنين بكافة المحافات01145701114 أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغ.
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2,000 جنيه

18/4/2020
صورة الاعلان: راعيات مسنين_مربيات _شغالات لكافة المحافظات

راعيات مسنين_مربيات _شغالات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

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العنوان:

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2,000 جنيه

18/4/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع 170م موقع راقي بحدائق الاهرام

شقة للبيع 170م موقع راقي بحدائق الاهرام

(للبيع)

للبيع شقة 170م تشطيب هاي س لوكس أول سكن - 3 غرف و2 حمام و رسيبشن ك – باب مصفح أول بلكونة – مصعد – عد.
العنوان:

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القسم: 

5,500 جنيه

18/4/2020
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صورة الاعلان: شركة المستلزمات المتكاملة للفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية

شركة المستلزمات المتكاملة للفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية

(للبيع)

شركة المستلزمات المتكاملة للفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

18/4/2020
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping

Uniform Housekeeping

(للبيع)

Uniform Housekeeping فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/4/2020
صورة الاعلان: مصانع الملابس فى مصر

مصانع الملابس فى مصر

(للبيع)

مصانع الملابس فى مصر 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واق.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

18/4/2020
صورة الاعلان: ارواب تخرج جاهزة وتفصيل

ارواب تخرج جاهزة وتفصيل

(للبيع)

ارواب تخرج جاهزة وتفصيل 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) للج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/4/2020
صورة الاعلان: اكبر شركة يونيفورم بمصر ( بأقل الاسعار )

اكبر شركة يونيفورم بمصر ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

اكبر شركة يونيفورم بمصر ( بأقل الاسعار 01223182572 ) ملابس يونيفورم يونيفورم شركات محل بيع ملابس ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

18/4/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مصنع

شركة تصنيع يونيفورم مصنع

(للبيع)

شركة تصنيع يونيفورم مصنع 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود سنوية ش.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

18/4/2020
صورة الاعلان: ارض صناعي 3200 كيماوي هندسي للبيع

ارض صناعي 3200 كيماوي هندسي للبيع

(للبيع)

ارض صناعي 3200 كيماوي هندسي للبيع سعر المتر 850 ببرج العرب 01001910248 01223342232 01226652827 .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

18/4/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عاملات نظافه

يونيفورم عاملات نظافه

(للبيع)

يونيفورم عاملات نظافه 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم .
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

18/4/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك مفروش في لاسيرينا ميني ايجبت بمقدم 20% وقسط علي 5 سنوات

امتلك شاليهك مفروش في لاسيرينا ميني ايجبت بمقدم 20% وقسط علي 5 سنوات

(للبيع)

شاليه بقريه لاسيرينا MINI EGYPT العين السخنة بمقدم 140 الف اكوا بارك ومارينا للصيد وافخم حمامات سباح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

700,000 جنيه

18/4/2020
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