(فرصة عمل)
|مطلوب فورع لمجموعه قابضه لفروع مصناعها بمصر والسعوديه عدد 5 مديرين مصانع -مساعدين مدريرين مصانع وظائف لقسم الانتاج كالتالى/ 3مدرين إنتاج5فنين انتاج10 عمال انتاج عدد 3 اخصائبين سلامة وأمن صناعى عدد 2 اخصائين جودة فنيين تشغيل عدد5 CNC عدد 4 مشغلين معدات يلزم وجود خبره عدد 3 مشرفين وعمال حقن بلاستك عدد 10 فنين وعمال تعبئة وتغليف المنتجات عدد 2 فنين تشغيل المخارط عدد 3فنين تشغيل المكابس عدد 3 فنين طلاء المنتجات لحامين (كهرباء -ارجون -لحام سي تو- لحام اكسجين ) حدادين (تشكيل ومعادن -ك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|joob
|التليفون:
|01151020771
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|العنوان:
|المعادى- المعادى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|19/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058183
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