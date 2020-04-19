مطلوب فورع لمجموعه قابضه لفروع مصناعها بمصر والسعوديه عدد 5 مديرين مصانع -مساعدين مدريرين مصانع وظائف لقسم الانتاج كالتالى/ 3مدرين إنتاج5فنين انتاج10 عمال انتاج عدد 3 اخصائبين سلامة وأمن صناعى عدد 2 اخصائين جودة فنيين تشغيل عدد5 CNC عدد 4 مشغلين معدات يلزم وجود خبره عدد 3 مشرفين وعمال حقن بلاستك عدد 10 فنين وعمال تعبئة وتغليف المنتجات عدد 2 فنين تشغيل المخارط عدد 3فنين تشغيل المكابس عدد 3 فنين طلاء المنتجات لحامين (كهرباء -ارجون -لحام سي تو- لحام اكسجين ) حدادين (تشكيل ومعادن -ك