مطلوب فورا ميكانيكي ديزل وهيدروليك للعمل بشركه مقاولات بالسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فورا ميكانيكي ديزل وهيدروليك للعمل بشركه مقاولات بالسعوديه نشاطها حفركابلات وردم لصالح شركه الكهرباء السعوديه .ويشترط ان يكون خبره سابقه بالسعوديه وخبره في سيارات النقل والهيدروليك .للجادين الاتصال فورا او واتس اب01155140187
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشروق جروب
التليفون: 01155140187

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العنوان: - الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/1/2021
رقم الإعلان: 2080897
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