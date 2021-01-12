مطلوب فورا ميكانيكي ديزل وهيدروليك للعمل بشركه مقاولات بالسعوديه نشاطها حفركابلات وردم لصالح شركه الكهرباء السعوديه .ويشترط ان يكون خبره سابقه بالسعوديه وخبره في سيارات النقل والهيدروليك .للجادين الاتصال فورا او واتس اب01155140187