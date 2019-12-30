مطلوب فورا ميكانيكى بنزين مكن وعمرات للعمل بالكويت

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب فورا للتعاقد بالكويت ميكانيكى بنزين ( عمرات ومكن ) راتب + عموله برجاء ارسال البيانات وصوره الجواز لتحديد موعد المقابله موبايل :واتساب / 01000621799
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: السلهبى
التليفون: 01000621799

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 158 شارع الهرم امام بنك الاسكان والتعمير مدخل 4 الدور الثانى شقه 48- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/12/2019
رقم الإعلان: 2047043
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب ميكانيكى وكهربائى معدات ثقيله وميكانيكى مولدات كهرباء للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب ميكانيكى وكهربائى معدات ثقيله وميكانيكى مولدات كهرباء للسعوديه

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا للعمل بالسعوديه ( الرياض ) ميكانيكى معدات ثقيله كهربائى معدات ثقيله ميكانيكى مولدات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فورا: اخصائي مبيعات برامج الكترونية - اخصائي دعم فني - مسئول خدمة عمل - في الجيزة مصر

مطلوب فورا: اخصائي مبيعات برامج الكترونية - اخصائي دعم فني - مسئول خدمة عمل

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية *********************** شرط لكل الوظائف - خبرة لا تقل عن سنة في نفس الوظيفة -.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب كهربائى مصاعد - ميكانيكى مصاعد للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب كهربائى مصاعد - ميكانيكى مصاعد للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا للعمل بشركه مصاعد بالسعوديه ( جده ) مهندس كهرباء ( مصاعد ) كهربائى ( مصاعد ) ميكانيكى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب نخال - عمال تنسيق حدائق واشجار - عمال زراعة - سائق جرار زراعي للعمل ب - في الجيزة مصر

مطلوب نخال - عمال تنسيق حدائق واشجار - عمال زراعة - سائق جرار زراعي للعمل ب

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية *********************** فورا - نخال - عمال تنسيق حدائق و أشجار - عمال زراعة -.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب مشغل خلاطة اسفلت للعمل بجدة - في الجيزة مصر

مطلوب مشغل خلاطة اسفلت للعمل بجدة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية "جدة" *********************** عدد ٣ مشغل خلاطة اسفلت ترسل السي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب نجارين وحدادين ونقاشين للعمل بالكويت - في الجيزة مصر

مطلوب نجارين وحدادين ونقاشين للعمل بالكويت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للتعاقد فورا بالكويت ( الجهراء ) نجارين مسلح حدادين مسلح سباكين خبره بالكهرباء نقاشين فنيي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2019
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب فورا: شيف برجر للعمل بالمملكة العربية السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورا: شيف برجر للعمل بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية *********************** شيف برجر بطاطس – جبنة – دجاج – لحم كايزر – تورتيلا ت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/12/2019
صورة الاعلان: مزرعة دواجن بالقاهرة تطلب عمال براتب 3000ج - في الجيزة مصر

مزرعة دواجن بالقاهرة تطلب عمال براتب 3000ج

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مزرعة دواجن بالقاهرة تطلب عمال براتب 3000ج توفر المزراعة :- سكن + 3 وجبات يوميا + تأمين صحي واجتماعي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2019
صورة الاعلان: وظيفة شاغرة مطلوب عمال بمزرعة دواجن بأكتوبر بالقاهرة براتب 3000ج - في الجيزة مصر

وظيفة شاغرة مطلوب عمال بمزرعة دواجن بأكتوبر بالقاهرة براتب 3000ج

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

وظيفة شاغرة مطلوب عمال بمزرعة دواجن بأكتوبر بالقاهرة براتب 3000ج توفر المزرعة :- سكن + 3 وجبات يوميا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/11/2019
صورة الاعلان: فرصة عمل بمصانع بالقاهرة مطلوب عمال ( انتاج - تعبئة وتغليف - مخازن ) براتب - في الجيزة مصر

فرصة عمل بمصانع بالقاهرة مطلوب عمال ( انتاج - تعبئة وتغليف - مخازن ) براتب

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

فرصة عمل بمصانع بالقاهرة مطلوب عمال ( انتاج - تعبئة وتغليف - مخازن ) براتب يصل الي 3700ج توفر المصان.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/11/2019
صورة الاعلان: وظيفة شاغرة بمزرعة دواجن بالقاهرة مطلوب عمال براتب 3000ج - في الجيزة مصر

وظيفة شاغرة بمزرعة دواجن بالقاهرة مطلوب عمال براتب 3000ج

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

وظيفة شاغرة بمزرعة دواجن بالقاهرة مطلوب عمال براتب 3000ج توفر المزرعة :- سكن + 3 وجبات + تأمينات صحي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2019
صورة الاعلان: فرص عمل خالية بشرم الشيخ برواتب تصل الي 4200ج + تبس - في الجيزة مصر

فرص عمل خالية بشرم الشيخ برواتب تصل الي 4200ج + تبس

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

فرص عمل خالية بشرم الشيخ برواتب تصل الي 4200ج + تبس مطلوب ( افراد امن - مساعد ويتر - بيتش بوي - لايف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2019
صورة الاعلان: كبري الفنادق بشرم الشيخ تطلب حرفيين برواتب تصل الي 5000ج - في الجيزة مصر

كبري الفنادق بشرم الشيخ تطلب حرفيين برواتب تصل الي 5000ج

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

كبري الفنادق بشرم الشيخ تطلب حرفيين برواتب تصل الي 5000ج مطلوب ( سباك - كهربائي - فني تبريد وتكييف -.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2019
صورة الاعلان: وظائف خالية بمصانع بالقاهرة برواتب تصل الي 3400ج "حسب المصنع" - في الجيزة مصر

وظائف خالية بمصانع بالقاهرة برواتب تصل الي 3400ج "حسب المصنع"

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

وظائف خالية بمصانع بالقاهرة برواتب تصل الي 3400ج "حسب المصنع" توفر المصانع :- سكن / وجبات / .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب عمال بمصنع في القاهرة بأكتوبر براتب 3700ج - في الجيزة مصر

مطلوب عمال بمصنع في القاهرة بأكتوبر براتب 3700ج

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب عمال بمصنع في القاهرة بأكتوبر براتب 3700ج يوفر المصنع :- وجبة عدد ساعات العمل :- 12 ساعة شروط .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager