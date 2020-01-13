مطلوب فورا: مهندس ميكانيكا - مهندس كهرباء للعمل بالرياض بالمملكة العربية ا

مطلوب فورا للعمل في شركة صيانة مكان العمل: الرياض مهندس كهرباء صيانة منشآت خبرة 5 سنوات مهندس ميكانيكا صيانة منشآت خبرة 5 سنوات فني انذار حريق فني صيانة مضخات حريق فني تركيب و صيانة اجهزة انذار برجاء سرعة ارسال السير الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com *********************************************************** مجموعة اجاده للتوظيف - الدقي