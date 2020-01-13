مطلوب فورا: مهندس ميكانيكا - مهندس كهرباء للعمل بالرياض بالمملكة العربية ا

(فرصة عمل)
|مطلوب فورا للعمل في شركة صيانة مكان العمل: الرياض مهندس كهرباء صيانة منشآت خبرة 5 سنوات مهندس ميكانيكا صيانة منشآت خبرة 5 سنوات فني انذار حريق فني صيانة مضخات حريق فني تركيب و صيانة اجهزة انذار برجاء سرعة ارسال السير الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com *********************************************************** مجموعة اجاده للتوظيف - الدقي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048853
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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