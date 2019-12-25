مطلوب فورا: مهندس ميكانيكا - مندوب مبيعات للعمل في جدة بالمملكة العربية الس

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالسعودية "جدة" *********************** مهندس ميكانيكا - بكالوريوس هندسة ميكانيكا - خبرة لا تقل عن 8 سنوات - خبرة في المصانع "صيانة و انتاج" مندوب مبيعات - خبرة لا تقل عن 5 سنوات - خبرة بالسعودية - رخصة قيادة سعودية سيتم عمل المقابلة خلال اسبوع برجاء سرعة ارسال السيرة الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com ************************************************************ مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046659
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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