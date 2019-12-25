مطلوب فورا: مهندس ميكانيكا - مندوب مبيعات للعمل في جدة بالمملكة العربية الس

مطلوب للعمل بالسعودية "جدة" *********************** مهندس ميكانيكا - بكالوريوس هندسة ميكانيكا - خبرة لا تقل عن 8 سنوات - خبرة في المصانع "صيانة و انتاج" مندوب مبيعات - خبرة لا تقل عن 5 سنوات - خبرة بالسعودية - رخصة قيادة سعودية سيتم عمل المقابلة خلال اسبوع برجاء سرعة ارسال السيرة الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com ************************************************************ مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي