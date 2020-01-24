مطلوب فورا: مهندس ميكانيكا - محاسب للعمل بالمملكة العربية السعودية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بالسعودية *********************** مهندس ميكانيكا - دفعات 2013 – 2014 - خبرة في صيانة المنشآت محاسب - شرط اجادة برنامج Smacc - بكالوريوس تجارة محاسبة يفضل انجليزي - اجادة اللغة الانجليزية برجاء سرعة ارسال السيرة الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com ************************************************************* مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01068885929

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/1/2020
رقم الإعلان: 2050351
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