مطلوب فورا: مهندس ميكانيكا - محاسب للعمل بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالسعودية *********************** مهندس ميكانيكا - دفعات 2013 – 2014 - خبرة في صيانة المنشآت محاسب - شرط اجادة برنامج Smacc - بكالوريوس تجارة محاسبة يفضل انجليزي - اجادة اللغة الانجليزية برجاء سرعة ارسال السيرة الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com ************************************************************* مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050351
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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