مطلوب فورا: مهندس مدني للعمل بالرياض بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالسعودية الرياض ********************* مهندس مدني - خبرة في "حساب كميات و تصميم" - دفعات 2013 - 2014 - خبرة في برامج التصميم - رخصة قيادة ترسل السيرة الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com *********************************************** مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049444
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل