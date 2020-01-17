مطلوب فورا: مهندس مدني للعمل بالرياض بالمملكة العربية السعودية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بالسعودية الرياض ********************* مهندس مدني - خبرة في "حساب كميات و تصميم" - دفعات 2013 - 2014 - خبرة في برامج التصميم - رخصة قيادة ترسل السيرة الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com *********************************************** مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01068885929

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/1/2020
رقم الإعلان: 2049444
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(فرصة عمل)

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العنوان:

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القسم: 

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- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية "جدة" *********************** مهندس ميكانيكا - بكالوريوس هندسة ميكاني.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

26/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر فورا مهندسين ميكانيكا خبرة 5 سنوات للعمل فى شركة مقاولات فى الق - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر فورا مهندسين ميكانيكا خبرة 5 سنوات للعمل فى شركة مقاولات فى الق

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للسفر فورا مهندسين ميكانيكا خبرة 5 سنوات للعمل فى شركة مقاولات فى القصيم الراتب 2500ريال شرط ا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

111 ريال

25/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر فورا مهندسين كهرباء عام خبرة 5 سنوات للعمل فى شركة مقاولات فى ا - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر فورا مهندسين كهرباء عام خبرة 5 سنوات للعمل فى شركة مقاولات فى ا

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للسفر فورا مهندسين كهرباء عام خبرة 5 سنوات للعمل فى شركة مقاولات فى القصيم الراتب 2500ريال الخ.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/12/2019
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