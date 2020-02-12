مطلوب فورا مهندس مدنى تصميم وتنفيذ للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب للتعاقد فورا بشركه مقاولات بالسعوديه ( الرياض ) توكيل جاهز *** مهندس مدنى تصميم وتنفيذ خبره من ( 2 الى 3 سنوات ) بجواز ( عامل – سائق – او اى مهنه حرفيه ) برجاء ارسال السى فى وصور المؤهل للتواصل موبايل :واتساب / 01000621799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|السلهبى
|التليفون:
|01000621799
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|158 شارع الهرم امام بنك الاسكان والتعمير مدخل 4 الدور الثانى شقه 48- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052523
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111 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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