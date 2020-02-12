مطلوب فورا مهندس مدنى تصميم وتنفيذ للعمل بالسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للتعاقد فورا بشركه مقاولات بالسعوديه ( الرياض ) توكيل جاهز *** مهندس مدنى تصميم وتنفيذ خبره من ( 2 الى 3 سنوات ) بجواز ( عامل – سائق – او اى مهنه حرفيه ) برجاء ارسال السى فى وصور المؤهل للتواصل موبايل :واتساب / 01000621799
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: السلهبى
التليفون: 01000621799

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 158 شارع الهرم امام بنك الاسكان والتعمير مدخل 4 الدور الثانى شقه 48- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/2/2020
رقم الإعلان: 2052523
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العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

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24/1/2020
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