مطلوب فورا مهندس كهربا اختبارات كابلات ومحطات للعمل بشركه مقاولات بالسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب فورا مهندس كهربا اختبارات كابلات ومحطات للسفرلكبري شركات المقاولات بالدمام بالسعوديه (مشاريع خاصه بشركه الكهرباء السعوديه سكيكو). للجادين ارسال السيره باللغه العربيه مع ارفاق شهاده المؤهل الموثقه وشهادات الخبره وجوازالسفرعالميل alshorouk_group77@yahoo.com والتواصل فورا واتس اب /01155140187
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشروق جروب
|التليفون:
|01155140187
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|العنوان:
|- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080909
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