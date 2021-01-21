مطلوب فورا مهندس كهربالشركه مقاولات بالسعوديه خبره في مجال نقل الكهرباء

مطلوب فورا مهندس كهربالكبري شركات المقاولات بالسعوديه خبره في مجال نقل الكهرباء وسبق اعتماده مديرلمشروع نقل 115-132ك ف من الشركه السعوديه للكهرباء سكيكو. للجادين ارسال السيره الذاتيه مكتوبه باللغه العربيه مع شهاده المؤهل الموثقه وابروف الاعتماد من الشركه السعوديه وجميع شهادات الخبره والاوراق الخاصه بالمجال عالميل alshorouk_group77@yahoo.com والتواصل فورا واتس اب01155140187