مطلوب فورا مهندس كهربالشركه مقاولات بالسعوديه خبره في مجال نقل الكهرباء

(فرصة عمل)
|مطلوب فورا مهندس كهربالكبري شركات المقاولات بالسعوديه خبره في مجال نقل الكهرباء وسبق اعتماده مديرلمشروع نقل 115-132ك ف من الشركه السعوديه للكهرباء سكيكو. للجادين ارسال السيره الذاتيه مكتوبه باللغه العربيه مع شهاده المؤهل الموثقه وابروف الاعتماد من الشركه السعوديه وجميع شهادات الخبره والاوراق الخاصه بالمجال عالميل alshorouk_group77@yahoo.com والتواصل فورا واتس اب01155140187
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشروق جروب
|التليفون:
|01155140187
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080906
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
11 ريال
100 ريال
اتصل
11 ريال
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
11 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
900 ريال
66,666 ريال