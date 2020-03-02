مطلوب فورا: مهندس كهرباء - فني كهرباء للعمل في الرياض للعمل في المملكة العر

شركة مقاولات و صيانة بالسعودية ***************************** تطلب مهندس كهرباء - بكالوريوس هندسة كهرباء - خبرة 2 : 10 سنوات - خبرة في اعطال و صيانة المصاعد بكروتها المختلفة - لايزيد عن 35 سنة فني كهرباء - دبلوم او معهد فني كهرباء - خبرة من 2 الى 10 سنوات - خبرة في اعطال و صيانة المصاعد بكروتها المختلفة - لايزيد عن 35 سنة - ترسل السير الذاتية على الواتس 01010766992 ************************************************* مجموعة اجاد