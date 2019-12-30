مطلوب فورا مهندس زراعي للعمل بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالسعودية "المنطقة الشرقية" *********************** مهندس زراعي - بكالوريوس زراعة - يفضل خبرة عامة - لا يزيد عن 35 سنة برجاء عدم كتابة بيانات ترسل السيرة الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com ************************************************ مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047498
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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