مطلوب فورا مهندس زراعي للعمل بالمملكة العربية السعودية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بالسعودية "المنطقة الشرقية" *********************** مهندس زراعي - بكالوريوس زراعة - يفضل خبرة عامة - لا يزيد عن 35 سنة برجاء عدم كتابة بيانات ترسل السيرة الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com ************************************************ مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01068885929

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/1/2020
رقم الإعلان: 2047498
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24/12/2019
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مطلوب للسفر فورا رسامين gis للعمل فى شركة مقاولات فى الرياض

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العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

22/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية "الرياض" *********************** مدير مشروع طرق و كباري بالشروط الاتية.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين مدنى مدير مصنع خرسانة - في الجيزة مصر

مطلوب مهندسين مدنى مدير مصنع خرسانة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى مصانع الخرسانة بالسعودية .جدة:- مطلوب فوراً:- ::{{●.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين مدنى تخطيط - في الجيزة مصر

مطلوب مهندسين مدنى تخطيط

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات المقاولات بالسعودية.:- الرياض مطلوب فورا :ـ ::{{`.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فورا: مدير مشؤوع طرق وكباري للعمل بالرياض - في الجيزة مصر

مطلوب فورا: مدير مشؤوع طرق وكباري للعمل بالرياض

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية "الرياض" *********************** مدير مشروع طرق و كباري بالشروط الات.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

18/12/2019
صورة الاعلان: عاجل للعمل بالسعودية - في الجيزة مصر

عاجل للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

شركة مقاولات بالرياض تطلب مهندس مدنى تنفيذ خريج سنة 2012/2013 2- محاسب خبرة 10 سنوات على الأقل برات.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2019
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