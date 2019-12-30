مطلوب فورا مهندس زراعي للعمل بالمملكة العربية السعودية

مطلوب للعمل بالسعودية "المنطقة الشرقية" *********************** مهندس زراعي - بكالوريوس زراعة - يفضل خبرة عامة - لا يزيد عن 35 سنة برجاء عدم كتابة بيانات ترسل السيرة الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com ************************************************ مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي