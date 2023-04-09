مطلوب فورا مهندسين مبيعات(كهرباء)و(طاقة شمسية) لكبرى الشركات بالسعودية

(Job Opportunity)
|تعلن شركة المهندس الدوليه للالحاق العماله بالخارج ترخيص 560 ✈️✈️ مطلوب للتعين بكبري الشركات بالمملكة العربية السعودية ( الرياض ) 🇸🇦 🖇 الوظيفه التالية : 📍مهندسين مبيعات كهرباء ✨ شرط اساسي : - خبره لا تقل عن 5 سنوات . -خبرة بانظمة UPS System - السن لايزيد عن 40 سنه . 📍مهندسين مبيعات ( طاقة شمسية ) ✨ شرط اساسي : - خبره لا تقل عن 8 سنوات . - السن لايزيد عن 40 سنه . ⭐️ مميزات العقد : _ سكن _ اقامه _ تامين للراغبين ارسال السيرة الذاتيه : elmohandescv7@gmail.com او التواصل واتس اب : 01148878789
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|المهندس الدولية
|Telephone:
|01148878789
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|وسط البلد- القاهرة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|1/5/2023
|Ad Number:
|2180328
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5,000 Riyal
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4,000 Riyal
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(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
7 Pound
(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
7 Pound
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