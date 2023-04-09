مطلوب فورا مهندسين مبيعات(كهرباء)و(طاقة شمسية) لكبرى الشركات بالسعودية

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Ad Information
تعلن شركة المهندس الدوليه للالحاق العماله بالخارج ترخيص 560 ✈️✈️ مطلوب للتعين بكبري الشركات بالمملكة العربية السعودية ( الرياض ) 🇸🇦 🖇 الوظيفه التالية : 📍مهندسين مبيعات كهرباء ✨ شرط اساسي : - خبره لا تقل عن 5 سنوات . -خبرة بانظمة UPS System - السن لايزيد عن 40 سنه . 📍مهندسين مبيعات ( طاقة شمسية ) ✨ شرط اساسي : - خبره لا تقل عن 8 سنوات . - السن لايزيد عن 40 سنه . ⭐️ مميزات العقد : _ سكن _ اقامه _ تامين للراغبين ارسال السيرة الذاتيه : elmohandescv7@gmail.com او التواصل واتس اب : 01148878789
Contact The Advertiser:
Contact Name: المهندس الدولية
Telephone: 01148878789

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: وسط البلد- القاهرة
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 1/5/2023
Ad Number: 2180328
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Price
Posting Date
Ad Photo: مهندس مبيعات - in Cairo Egypt

مهندس مبيعات

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب التعاقد فورا لكبري الشركات بالسعوديه بالرياض مع مهندس مبيعات متخصص في الميكاترونيك او المكانيك.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

9/4/2023
Ad Photo: مهندسين ومشرفين كهرباء - in Cairo Egypt

مهندسين ومشرفين كهرباء

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للتعاقد مع مهندسين و مشرفين كهرباء بالسعوديه خبره العقد الموحد سبق ليهم العمل لدي شركه كهرباء .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

2/4/2023
Ad Photo: مهندس معماري - in Cairo Egypt

مهندس معماري

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للتعاقد فورا لكبرى المكاتب الاستشارية بالسعودية بالرياض مهندس معمارى خبرة لا تقل عن 5 سنوات .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

27/3/2023
Ad Photo: مطلوب 2 مهندس معماري مكتب فني وتنفيذ - in Cairo Egypt

مطلوب 2 مهندس معماري مكتب فني وتنفيذ

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 مهندس معماري خبرة مكتب فني وتنفيذ للعمل لدى شركة مقاولات .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

5,000 Riyal

25/3/2023
Ad Photo: مهندس زراعي بالفطر وبزراعه المائيه - in Cairo Egypt

مهندس زراعي بالفطر وبزراعه المائيه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للتعاقد فورا لكبري المزارع في السعوديه بالرياض 1/ مهندس زراعي خبره في انتاج الفطر 2/مهندس زر.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

25/3/2023
Ad Photo: مطلوب مهندس زراعي ولاند سكيب - in Cairo Egypt

مطلوب مهندس زراعي ولاند سكيب

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مهندس زراعي خبرة لا تقل عن 5 سنوات خبره بالاند سكيب والاشجار.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

4,000 Riyal

24/3/2023
Ad Photo: مطلوب للعمل لدى شركة كبري بالبحرين #مهندس_صوت / فنى صوت - in Cairo Egypt

مطلوب للعمل لدى شركة كبري بالبحرين #مهندس_صوت / فنى صوت

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل لدى شركة كبري بالبحرين #مهندس_صوت_/_فنى_صوت الشروط: يحمل مؤهل عالى او دبلوم . خبرة .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

16/3/2023
Ad Photo: مهندس كهرباء - in Cairo Egypt

مهندس كهرباء

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للتعاقد فورا مع مندس كهرباء خبره 5 سنوات في blc للعمل بمصنع بلاستيك في السعوديه بالرياض ملحوظ.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

14/3/2023
Ad Photo: مطلوب “مهندسين زراعيين حمضيات ونخيلة ” برواتب جيده جدا للتعاقد الفوري مع مز - in Cairo Egypt

مطلوب “مهندسين زراعيين حمضيات ونخيلة ” برواتب جيده جدا للتعاقد الفوري مع مز

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب “مهندسين زراعيين حمضيات ونخيلة ” برواتب جيده جدا للتعاقد الفوري مع مزرعة كبري (قائمة) بالسعودي.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

7 Pound

9/3/2023
Ad Photo: مطلوب “مهندسين زراعيين حمضيات ونخيلة ” برواتب جيده جدا للتعاقد الفوري مع مز - in Cairo Egypt

مطلوب “مهندسين زراعيين حمضيات ونخيلة ” برواتب جيده جدا للتعاقد الفوري مع مز

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب “مهندسين زراعيين حمضيات ونخيلة ” برواتب جيده جدا للتعاقد الفوري مع مزرعة كبري (قائمة) بالسعودي.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

7 Pound

9/3/2023
Ad Photo: مطلوب مهندس ميكانيكا- تصميم إضاءة للعمل بالسعودية - in Cairo Egypt

مطلوب مهندس ميكانيكا- تصميم إضاءة للعمل بالسعودية

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بالسعودية : مهندس م.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

3/3/2023
Ad Photo: مطلوب مهندس كهرباء دعم فني إضاءة للعمل بالسعودية - in Cairo Egypt

مطلوب مهندس كهرباء دعم فني إضاءة للعمل بالسعودية

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بالسعودية : مهندس ك.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

3/3/2023
Ad Photo: مطلوب للتعيين بكبري الشركات مهندسين ميكانيكا وكهرباء - in Cairo Egypt

مطلوب للتعيين بكبري الشركات مهندسين ميكانيكا وكهرباء

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

تعلن شركة المهندس الدوليه لإلحاق العماله بالخارج ترخيص 560 ✈️✈️ مطلوب للتع.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

1/3/2023
Ad Photo: تاشيرات حره السعودية - in Cairo Egypt

تاشيرات حره السعودية

(For Sale)

- in Cairo Egypt

#تأشيرات حرةللتنازل للسعودية 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 #ارخص تاشيرة في .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

27/2/2023
Ad Photo: مهندسات ديكور واناره ومندوب مبيعات خبره في الديكور والاناره - in Cairo Egypt

مهندسات ديكور واناره ومندوب مبيعات خبره في الديكور والاناره

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للتعاقد فورا لكبرى شركات الديكور والانارة بالسعودية بالرياض 1- مهندسات تصميم داخلى خبرة فى اق.
Location:

Cairo - Egypt
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Call

27/2/2023
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