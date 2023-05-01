مطلوب فورا مهندسين شبكات ومهندسين كهرباء لكبرى الشركات بالسعودية

(Job Opportunity)
|تعلن شركة المهندس الدوليه للالحاق العماله بالخارج ترخيص 560 ✈️✈️ مطلوب للتعين بكبري الشركات بالمملكة العربية السعودية ( المدينة المنورة) الوظيفه التالية : 📍مهندسين شبكات ✨شرط اساسي : - خبره لا تقل عن 5 سنوات . -حاصل على ( PMP) -حاصل على شهادة سيسكو CCIE security -حاصل على شهادة CCNB - سبق له السفر للسعودية . 📍مهندسين كهرباء ✨شرط اساسي : -خبره لا تقل عن 5 سنوات . -حاصل على ( PMP) . - سبق له السفر الى السعودية ⭐️مميزات العقد : _سكن _اقامه _تامين التواصل واتس اب 01148878789
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|المهندس الدولية
|Telephone:
|01148878789
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|Location:
|وسط البلد- جاردن سيتي
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|4/5/2023
|Ad Number:
|2182646
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