مطلوب فورا مهندسين بجميع التخصصات للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب مهندسين خبرة لا تقل عن 6 سنوات للعمل بكبرى شركات المقاولات بالرياض بجميع التخصصات التالية :- - مهندسين معمارى خبرة اعمال تشطيبات الفلل والابراج والتصميم - مهندسين انشائى وتشطيبات - مهندسين كهرباء تمديدات واعمال الوكرنت والطاقة الشمسية - مهندسين ميكانيكا خبرة اعمال السباكة والتكييف والدفاع المدنى يرجى ارسال السيرة الذاتية على الايميل r4works@gmail.com للاستفسار 01008772266 * يرجى الاتصال فى مواعيد العمل من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 5 مساءا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الرويس
|التليفون:
|01008772266
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048178
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل