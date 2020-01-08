مطلوب فورا مهندسين بجميع التخصصات للعمل بالسعودية

مطلوب مهندسين خبرة لا تقل عن 6 سنوات للعمل بكبرى شركات المقاولات بالرياض بجميع التخصصات التالية :- - مهندسين معمارى خبرة اعمال تشطيبات الفلل والابراج والتصميم - مهندسين انشائى وتشطيبات - مهندسين كهرباء تمديدات واعمال الوكرنت والطاقة الشمسية - مهندسين ميكانيكا خبرة اعمال السباكة والتكييف والدفاع المدنى يرجى ارسال السيرة الذاتية على الايميل r4works@gmail.com للاستفسار 01008772266 * يرجى الاتصال فى مواعيد العمل من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 5 مساءا