مطلوب فورا: مندوب مبيعات - مشرف مبيعات - بائع جملة للعمل بالمملكة العربية ا

المقابلة الاحد 2020/3/1 الساعة 9 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى ٦ اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي شركة تجارة مواد غذائية "ابها" *************************** تطلب مشرف مبيعات - خبرة من 3 الى 7 سنوات - لا يزيد عن 35سنة مندوب مبيعات - خبرة من 1 الى 5 سنوات - لا يزيد عن 30 سنة - رخصة قيادة بائع جملة - خبرة لا تقل عن سنة - لا يزيد عن 30 سنة سيتم عمل المقابلة خلال اسبوع ترسل السير الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com *****************************