مطلوب فورا: مندوب مبيعات - مشرف مبيعات - بائع جملة للعمل بالمملكة العربية ا

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تفاصيل الإعلان
المقابلة الاحد 2020/3/1 الساعة 9 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى ٦ اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي شركة تجارة مواد غذائية "ابها" *************************** تطلب مشرف مبيعات - خبرة من 3 الى 7 سنوات - لا يزيد عن 35سنة مندوب مبيعات - خبرة من 1 الى 5 سنوات - لا يزيد عن 30 سنة - رخصة قيادة بائع جملة - خبرة لا تقل عن سنة - لا يزيد عن 30 سنة سيتم عمل المقابلة خلال اسبوع ترسل السير الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com *****************************
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01068885929

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/2/2020
رقم الإعلان: 2054125
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